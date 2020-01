L'Australie augmente de 12,5% ses taxes sur le tabac, le paquet basique passe à 30 euros

(Belga) Le gouvernement fédéral australien a décidé d'augmenter de 12,5% ses taxes sur le tabac. Un paquet de cigarettes classiques tel Marlboro Gold coûtera désormais 49 dollars australiens, soit 30 euros, indique la télévision australienne 7News.

Le paquet de cigarettes le moins cher coûtera 29 dollars, soit 18 euros. Une habitude qui pourrait coûter au fumeur plus de 10.000 dollars par an (6.200 euros) dans ce cas ci. Il s'agit de la huitième hausse consécutive annuelle de 12,5% sur les cigarettes. Les hausses de prix permanentes, l'utilisation du paquet neutre et une législation très stricte en matière de tabac ont quasiment fait disparaître la cigarette de l'espace public. Par ailleurs, la vente de tabac est interdite aux mineurs et toute image de marques de cigarettes est bannie. La stratégie de lutte contre le tabac des autorités fédérales et des états australiens est globale. A part la rue et quelques lieux comme des salles de jeux, il est interdit de fumer ou d'utiliser des cigarettes électroniques quasiment partout: des terrasses de café aux plages en passant... par les prisons. Les amendes sont conséquentes pour les contrevenants. La guerre contre le tabac commence d'ailleurs dans les avions puisque les passagers ne peuvent transporter que 25 cigarettes sur eux. En 2014-2015, 15% des Australiens fumaient contre 27% en 1990. (Belga)