L'Australie envisage d'abaisser son plafond annuel d'octroi de visas permanents

(Belga) Le gouvernement australien songe à réduire l'absorption de migrants dans l'espoir d'alléger la pression démographique sur les deux principales villes du pays, Sydney et Melbourne, qui comptent à elles seules la moitié de la population de l'îl-continent.

Dans un discours prononcé mardi, le Premier ministre Scott Morrison a suggéré que le plafond annuel de 190.000 nouveaux migrants permanents serait réduit à environ 160.000. Sydney et Melbourne sont victimes selon lui du succès australien. "Les routes sont saturées, les bus et trains sont remplis, les écoles n'acceptent plus d'inscriptions", a-t-il déploré. "C'est pourquoi nous devons améliorer la croissance démographique dans le pays", a-t-il poursuivi. "A Sydney, les migrants représentent environ 70% de l'augmentation de la population l'an passé. Celle-ci a joué un rôle central dans notre succès économique. Mais je connais aussi des Australiens qui sont inquiets au sujet de la densité dans les plus grandes villes. Ils disent que c'est assez", a encore ajouté M. Morrison. Le nombre de migrants installés en Australie au cours des 12 derniers mois était toutefois de 160.000, soit déjà en deçà du maximum autorisé. Le Premier ministre va demander aux Etats fédérés du pays d'établir leurs propres projets démographiques. Les chiffres les plus récents concernant la migration indiquent que les migrants viennent d'Inde (20%), de Chine (15%) et du Royaume-Uni (9%). En 2017, un total de 262.489 visas permanents et temporaires ont été octroyés, contribuant à franchir la barre des 25 millions de personnes habitant en Australie. Les experts mettent en doute que freiner l'absorption de migrants permettra de résoudre les problèmes de mobilité. Le ministre des villes fédérales, Alan Tudge, a pour sa part aussi mis en garde contre un impact fiscal négatif pour le budget du pays. Un autre membre du gouvernement, le ministre de la Défense Christopher Pyne, s'est également montré sceptique suggérant plutôt d'introduire des mesures pour inciter un mouvement démographique en région. L'Australie applique une stricte politique migratoire, privilégiant l'immigration économique tout en pénalisant sévèrement l'immigration clandestine. Les demandeurs d'asile entreprenant des traversées par bateau sont repoussés depuis 2013, ceux-qui ont été interceptés ont été placés dans des centres fermés délocalisés dans des îles du Pacifique. (Belga)