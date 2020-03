L'Australie interdit l'accès à son territoire aux voyageurs venant d'Italie

(Belga) L'Australie a élargi l'interdiction d'entrée aux voyageurs en provenance d'Italie, une restriction déjà mise en place pour la Chine, la Corée du Sud et l'Iran, dans une tentative de limiter la propagation du coronavirus Covid-19 dans l'île-continent.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi que l'Italie faisait aussi partie des pays auquel une interdiction d'entrée est applicable. Le pays du sud de l'Europe a pris des mesures drastiques pour juguler l'épidémie du nouveau coronavirus qui a déjà fait 460 morts dans la péninsule. L'Australie compte une centaine d'infections, dont trois qui se sont avérées mortelles, et tente de limiter la propagation du virus Covid-19 dans son territoire. A partir de mercredi soir, les visiteurs arrivant en provenance d'Italie devront observer une quarantaine, avec un isolement de 14 jours, a annoncé le gouvernement, une mesure similaire à celle déjà applicable aux voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud et Iran. Plusieurs écoles et universités sont fermées dans le pays pour contenir la maladie, et un paquet de financement a été annoncé mercredi pour augmenter entre autres la cadence des tests. 20.000 dépistages ont déjà été réalisés, pour une population de 25 millions d'Australiens. Une centaine d'hôpitaux temporaires à même de traiter 75 patients par jour vont être mis sur pied, et des services de consultation en ligne gratuite sont aussi prévus d'ici vendredi. Un festival d'art contemporain Dark Mofo, devant rassembler près de 100.000 personnes en juin à Hobart en Tasmanie, a été annulé dans la foulé de l'épidémie. La compagnie aérienne Qantas et sa filiale à bas cout Jetstar ont en outre annoncé supprimer près d'un quart de leurs vols internationaux dans les six mois à venir, en raison de la baisse des réservations dans ce contexte. (Belga)