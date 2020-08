L'Australie maintient ses frontières fermées

(Belga) L'Australie gardera ses frontières fermées pendant au moins encore "quelques mois" en raison d'une résurgence des cas de coronavirus dans le pays, a annoncé vendredi le Premier ministre Scott Morrison.

L'Australie avait imposé des restrictions de voyage aux étrangers non résidents à partir du mois de mars, le pays comptant alors moins de 700 cas de contamination au Covid-19. Ce nombre a, entre-temps, grimpé à 20.000 et 266 personnes sont décédées des suites du virus. Seuls les Australiens, les résidents permanents et leurs partenaires et enfants sont exempts de l'interdiction d'entrée sur le territoire. Les Australiens ne sont par ailleurs pas autorisés à quitter leur pays. Les mesures de quarantaine resteront, elles aussi, encore en place durant "quelques mois". (Belga)