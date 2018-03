L'auteur-réalisateur culte James Ivory enfin oscarisé à 89 ans

(Belga) Le légendaire cinéaste James Ivory a reçu dimanche à 89 printemps son premier Oscar pour le scénario de "Call Me by Your Name", romance homosexuelle estivale adaptée d'un roman d'André Aciman.

C'était sa quatrième nomination aux Oscars et la première en tant que scénariste. Il avait aussi été finaliste pour "Les Vestiges du jour" (1994), "Retour à Howards End" et "Chambre avec vue", qu'il avait réalisés. "Ma règle numéro 1 en tant que scénariste qui adapte un roman est de remercier son auteur. Il a écrit une histoire sur le premier amour, et il est là ce soir", a déclaré sur la scène du Dolby Theater à Hollywood le cinéaste californien qui a marqué le cinéma par sa passion pour l'Inde et ses satires sur les classes sociales. Son "Ivory Touch", patte intimiste à l'humour parfois caustique, lui a valu une pluie de lauriers, dont le Lion d'or au festival de Venise pour "Maurice" (1987), l'un des premiers films de Hugh Grant. (Belga)