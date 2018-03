L'avalanche la plus meurtrière de l'hiver fait 4 morts dans les Alpes-Maritimes

Quatre skieurs de randonnée sont morts vendredi, emportés par une avalanche, la plus meurtrière de cet hiver en France, à Entraunes (Alpes-Maritimes), à quelques 2000 mètres d'altitude et hors de tout domaine skiable alors que le risque d'avalanche était très élevé.

Le groupe de skieurs, trois femmes et deux hommes, tous Français, était accompagné d'un guide qui est sain et sauf. La cinquième skieuse du groupe a été blessée et aussitôt médicalisée.

Une enquête a été ouverte pour homicides involontaires et blessures involontaires, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre. Le guide, âgé d'une soixantaine d'années, était entendu vendredi soir "dans le cadre d'une garde à vue", a déclaré ensuite le procureur arrivé sur place.

Il a précisé, lors d'un point avec la presse, que les skieurs, des séniors, étaient "apparemment expérimentés" et accompagné d'un guide de haute montagne, "expérimenté" qui "connaissait le massif".

Une imprudence a-t-elle été commise ? "C'est tout le sujet de l'enquête. (...) Un risque a été pris. Etait-il acceptable, raisonnable ou pas ?", a répondu M. Prêtre qui a rappelé que la montagne était "un espace libre mais dangereux" et que le risque d'avalanche était "fort".

L'accident s'est produit à Entraunes, à 130 kilomètres au nord de Nice et aux portes du parc national du Mercantour, en fin de matinée. Les skieurs évoluaient en pleine nature, près du col de la Cayolle situé à 2326 mètres d'altitude.

Ils ont été pris dans le déclenchement d'une double avalanche alors qu'ils étaient engagés dans une pente dans un fond de vallée, a précisé le procureur. Le guide a pu se dégager de la couche neigeuse et a "pris l'initiative des recherches et a retrouvé l'une des personnes à sa charge", a-t-il ajouté. "Ils étaient équipés du matériel qui a permis de les retrouver", a dit le magistrat. Une soixantaine de personnes, CRS, gendarmes et pompiers, ont participé aux secours.

Dans un communiqué, le syndicat national des guides de montagne a exprimé "toute sa compassion aux familles des victimes" et "son plus grand soutien à son confrère". Le syndicat assure que le versant sud du col de la Cayolle, où était le groupe au moment de l'avalanche, "est un itinéraire peu raide comportant plusieurs zones de terrain plat qui permettent aux professionnels de gérer la sécurité du groupe", invitant à la plus grande prudence "dans la divulgation d’informations peu sûres".

L'enquête, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et à la brigade de recherche du Puget-Théniers, devra aussi déterminer si la cause du déclenchement était naturelle, ou provoquée "par une action humaine ou une combinaison des deux".

- des conditions météo très risquées -

"Toutes ces vallées sont très recherchées par les skieurs de randonnée car c'est joli et sauvage", a commenté à l'AFP Christophe Ollivier, du syndicat mixte pour le développement de la vallée voisine de la Vésubie. Les randonneurs séjournaient au gîte Ferran à Estenc, sur la commune d'Entraunes.

Le drame soulevait des interrogations dans la région, alors que les conditions météo semblaient très risquées pour ce type de sortie de ski. "Beaucoup de neige s'était accumulée ces derniers jours et le redoux que l'on connaît depuis jeudi a fragilisé le manteau neigeux frais", a expliqué à l'AFP Jean-Gabriel Delacroy, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes.

Le risque d'avalanche dans le massif était de quatre sur une échelle de cinq, soit un risque fort, selon Météo-France.

"Il y a eu d'importantes chutes de neiges ces dernières 48 heures et beaucoup de vent, ce qui a conduit à la formation de plaques à vent", a ajouté Dominique Létang, directeur de l'Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena). "Les plaques à vent sont instables car elles n'ont pas de cohésion avec les couches de neige tombées précédemment. De plus avec le redoux et donc la fonte, le manteau neigeux s'alourdit et peut provoquer des déclenchements spontanés", a-t-il ajouté.

Vendredi, dans les Hautes-Alpes, une skieuse de 25 ans est morte emportée par une avalanche en descendant le célèbre sommet de la Meije, site de ski hors-piste à cheval entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Sur une piste de la station des Deux Alpes (Isère), une skieuse de 19 ans a aussi été emportée par une avalanche, mais a été rapidement retrouvée et transportée à l'hôpital.

L'avalanche du Mercantour est la plus meurtrière de l'hiver en France, après celle dans les Hautes-Pyrénées le 15 février qui avait tué trois skieurs. Depuis le début de la saison en novembre, 21 personnes sont décédées dans des avalanches et 13 ont été blessées, en prenant en compte les victimes de vendredi.

