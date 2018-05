L'aviation irakienne frappe une nouvelle fois l'EI dans l'est de la Syrie

(Belga) L'armée de l'air irakienne a frappé dimanche, pour la deuxième fois en deux semaines, une position du groupe djihadiste Etat islamique (EI) dans l'est de la Syrie, a annoncé le bureau du Premier ministre.

"Sur ordre du Premier ministre Haider al-Abadi, commandant en chef des forces armées, des F-16 irakiens ont frappé avec succès à 08H40 un site où se tenait une réunion de commandants de l'EI au sud d'al-Douchaicha, en territoire syrien", a affirmé le général Yahya Rassoul, porte-parole du centre média pour la sécurité. Al-Douchaicha se trouve dans une région désertique de la province syrienne de Hassaké (nord-est), frontalière de l'Irak. Le Centre média pour la sécurité a publié en fin d'après-midi une vidéo montrant une explosion dans une maison ciblée par des avions, au milieu d'une allée d'arbres. "Après avoir reçu des informations sur la cible en coopération avec le gouvernement syrien et en coordination avec les forces de la coalition (menée par les Etats-Unis), des F-16 de l'aviation irakienne ont mené des frappes contre un poste de commandement et de contrôle de l'EI, qui se trouvait à 10 km de la frontière irakienne en territoire syrien", a affirmé le général Mohammed al Askari, conseiller au ministère de la Défense. Il a précisé que "cette attaque avait eu lieu à la suite d'informations sur une réunion de plusieurs commandants de Daech (acronyme arabe de l'EI) qui planifiaient des opérations terroristes soit en Syrie, soit en territoire irakien". "Le siège a été complètement détruit et tous les responsables qui s'y trouvaient ont été tués", a-t-il ajouté sans toutefois mentionner le nombre de victimes. (Belga)