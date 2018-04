L'avocat de Trump, Michael Cohen, invoque le droit à ne pas s'incriminer

L'avocat du président américain Donald Trump, Michael Cohen, quitte le tribunal fédéral, le 16 avril 2018 à New YorkEDUARDO MUNOZ ALVAREZ

L'avocat du président américain Donald Trump, Michael Cohen, a invoqué mercredi son droit à ne pas s'auto-incriminer et à garder le silence dans le cadre du litige qui l'oppose à la star du porno Stormy Daniels.

"Sur les conseils de mon avocat, je plaide le cinquième amendement pour toute la procédure dans ce litige en raison de l'enquête criminelle en cours du FBI et du procureur" de Manhattan le concernant, écrit Michael Cohen dans une déclaration déposée au tribunal supérieur de Los Angeles mercredi.

Le cinquième amendement de la Constitution américaine donne le droit de refuser de témoigner pour ne pas risquer de s'auto-incriminer.

Dans sa déclaration M. Cohen fait valoir qu'il a fait l'objet de perquisitions à son bureau, son domicile et dans sa chambre d'hôtel début avril, au cours desquelles les enquêteurs ont saisis "plusieurs appareils électroniques et documents".

Michael Cohen veut ainsi mettre à l'arrêt la procédure judiciaire liée à la plainte de Stormy Daniels. Cette dernière -Stephanie Clifford de son vrai nom- veut faire invalider l'accord de confidentialité qu'elle a passé avec lui pour garder le silence sur une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue avec le président républicain en 2006.

Elle affirme que l'accord n'a pas été signé par le président et est donc non conforme et qu'elle a par ailleurs fait l'objet de menaces physiques pour l'inciter à garder le secret sur sa liaison présumée.

Elle a touché 130.000 dollars dans le cadre de cette clause de confidentialité, signée quelques jours avant le scrutin présidentiel de novembre 2016, ce qui pourrait avoir enfreint les lois électorales.

Michael Cohen affirme que la somme provenait de ses deniers personnels et que Donald Trump ignorait tout de la transaction. Une version appuyée par le président américain qui dit n'en avoir jamais eu connaissance et nie également avoir passé une nuit avec l'actrice X en 2006.

L'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, a réagi en qualifiant la décision de M. Cohen de "nouvelle stupéfiante", "particulièrement sachant que Michael Cohen a joué le rôle de régleur de problèmes pour M. Trump pendant dix ans".

Une prochaine audience est prévue le 7 mai.

Avenatti avait fait valoir au tribunal que M. Cohen devrait être appelé à témoigner, notamment parce qu'il s'est déjà exprimé publiquement sur le contentieux avec Mme Clifford.