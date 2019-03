L'avocat Michael Avenatti ne représentera plus l'actrice X Stormy Daniels

(Belga) L'actrice américaine de films X Stormy Daniels, qui assure avoir eu une liaison avec Donald Trump, a annoncé mardi la fin de sa collaboration avec Michael Avenatti, l'avocat qui a étoffé sa notoriété.

"J'ai engagé Clark Brewster comme avocat personnel et lui ai demandé ainsi qu'à son cabinet d'étudier tous les affaires légales me concernant", a expliqué sur Twitter l'actrice de 39 ans. Un peu plus tard, Michael Avenatti a expliqué sur le même réseau social avoir informé sa cliente de la fin de leur collaboration le 19 février, "pour différentes raisons" protégées par le secret professionnel. Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, a attaqué Donald Trump pour faire annuler un accord de confidentialité conclu avec lui afin de taire leur liaison présumée en 2006 et 2007, en échange du versement de 130.000 dollars peu avant l'élection présidentielle de novembre 2016. L'ex-avocat du président, Michael Cohen, a reconnu devant la justice avoir versé cette somme à Stormy Daniels à la demande du magnat de l'immobilier. Celui-ci a nié toute relation sexuelle avec l'actrice et affirmé que cette "transaction privée" était légale. L'actrice et son avocat ont gagné en notoriété grâce à ces poursuites, qui n'ont pourtant pas entièrement porté leurs fruits. En décembre 2018, elle a aussi été condamnée à payer près de 300.000 dollars après le rejet d'une plainte en diffamation contre M. Tump. Cette plainte avait été déposée par M. Avenatti sans l'accord de l'actrice, avait affirmé Stormy Daniels au site d'information en ligne Daily Beast. (Belga)