L'école de médecine de l'université américaine NYU devient gratuite

(Belga) L'inscription à la prestigieuse école de médecine de l'université NYU, à New York, va devenir gratuite pour tous ses étudiants à compter de la prochaine année scolaire, une petite révolution pour un programme qui coûtait jusqu'ici plus de 220.000 dollars.

Les responsables de l'université ont fait la surprise aux étudiants de première année venus récupérer jeudi leur blouse blanche lors d'une cérémonie annuelle. Kenneth Langone, président du conseil de la NYU Langone Health, l'école de médecine, a expliqué que la chose avait été rendue possible par les dons de mécènes. "Notre espoir, et notre attente, est qu'en rendant l'école de médecine accessible à une plus large population de postulants, nous soyons le catalyseur d'une transformation des études de médecine dans tout le pays", a dit M. Langone, cité dans un communiqué. Cette gratuité ne concerne cependant que les frais de scolarité. D'autres frais administratifs et le logement, estimés à 27.000 dollars l'année, seront toujours à la charge des étudiants. Le cursus de l'école de médecine de la New York University, institution privée, dure quatre ans. Elle compte aujourd'hui 531 élèves, tous niveaux confondus. Selon le classement annuel de référence établi par le magazine US News, le programme est le troisième meilleur du pays. Parmi les cent meilleures écoles de médecine aux Etats-Unis, rares sont les établissements publics, avec des frais de scolarité sensiblement moins élevés que les facultés privées. Selon une étude de l'Association des écoles de médecines américaines (AAMC), les trois quarts des médecins diplômés en 2017 étaient endettés. La dette moyenne d'un diplômé était de 202.000 dollars. (Belga)