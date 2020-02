L'effondrement spectaculaire d’un grand complexe sportif en Russie fait un mort

Un ouvrier a trouvé la mort vendredi dans l'effondrement spectaculaire d'un grand complexe sportif en pleins travaux de démontage à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie.



Une vidéo filmée au moment de l'effondrement montre cette énorme structure recouverte de neige, un ouvrier coupant à la scie électrique un bout de béton lorsque le bâtiment dans son ensemble tombe et s'affaisse sous son propre poids. L'ouvrier tente de s'enfuir avant de tomber dans le vide dans un nuage de poussière géant, sous les yeux impuissants de son collègue niché dans une nacelle.



Le ministère local des Situations d'urgence a annoncé avoir retrouvé le corps sans vie de cet ouvrier âgé de 29 ans.



La surface qui s'est effondrée représente plus de 28.000 mètres carrés, selon la même source.



Le bâtiment du complexe sportif "Peterbourgski" est situé au sud de l'ancienne capitale impériale russe. Il a été construit dans les années 1970 et était en cours de démontage.