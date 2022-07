L'Egypte annonce autoriser la photographie de rue

(Belga) L'Egypte autorise ses citoyens et ses visiteurs à pratiquer librement la photographie amateur dans ses rues et ses espaces publics, a annoncé le ministère du Tourisme dans un communiqué mercredi.

Ces derniers mois, de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer les obstacles posés aux photographes amateurs par les autorités égyptiennes: interruption des séances de photographie dans la rue et sur les sites touristiques et parfois même confiscation de matériel. Jusqu'ici conditionnée à l'obtention d'un permis, la photographie sera désormais autorisée "dans l'ensemble des espaces publics en Egypte, gratuitement et sans autorisation préalable", a annoncé le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Ces nouvelles régulations s'appliquent aux photographes désirant utiliser leurs images à titre personnel et non commerciales et tout ne pourra pas être photographié, prévient le ministère. "Il est strictement interdit de prendre des photographies de scènes qui pourraient porter atteinte à l'image du pays", rappellent ainsi les autorités dans le communiqué, sans donner plus de précisions. Le ministère indique que ces nouvelles régulations visent à raviver le tourisme en Egypte, un secteur qui emploie deux des 103 millions d'habitants du pays le plus peuplé du monde arabe et représente plus de 10% de son PIB. L'Egypte, prise entre inflation et dévaluation, mise grandement sur son tourisme qui commence tout juste à se relever de dix années de tourments politiques, depuis la "révolution" qui a renversé en 2011 l'autocrate Hosni Moubarak, et de la pandémie de Covid-19. (Belga)