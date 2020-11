L'éléphant maltraité du Pakistan en partance pour le Cambodge

Après des années de maltraitance dans un zoo d'Islamabad et une campagne menée par la chanteuse américaine Cher, le transfert de l'éléphant Kaavan vers une réserve au Cambodge a débuté dimanche.

La célèbre chanteuse est arrivée la semaine dernière à Islamabad pour être auprès du pachyderme obèse âgé de 36 ans qui était maltraité, suscitant un combat acharné de défenseurs des animaux pakistanais soutenu par Cher.

"Mes souhaits sont finalement devenus réalité", a déclaré la chanteuse dans un communiqué, remerciant l'association caritative Free The Wild.

"Nous avons attendu ce moment, nous en rêvons depuis si longtemps et de voir enfin Kaavan transporté hors du zoo (d'Islamabad) restera toujours en nous."

Le cas de ce pachyderme et l'état déplorable du zoo de la capitale pakistanaise ont conduit un magistrat à ordonner cette année que tous les animaux en soient transférés.

"Grâce à Cher et aussi aux militants pakistanais, le sort de Kaavan a fait la une des journaux du monde entier et cela a contribué à faciliter son transfert", a déclaré Martin Bauer, un porte-parole de Four Paws, l'organisation autrichienne de protection des animaux qui a permis de secourir l'éléphant.

Cher "jouit d'une immense audience, nous avons donc vraiment apprécié tout ce qu'elle a fait pour Kaavan depuis 2016".

Des spécialistes ont passé de nombreuses heures auprès de l'animal, qui a reçu de légers sédatifs, pour le faire rentrer, notamment à l'aide de cordes, dans un caisson métallique spécialement fabriqué pour lui.

Ce dernier doit ensuite être hissé sur un camion qui prendra la direction de l'aéroport d'Islamabad d'où il devrait s'envoler à bord d'un avion gros porteur à destination de Siem Reap, au nord-ouest du Cambdoge.

L'appareil doit faire une escale à New Delhi pour un ravitaillement en carburant. Le trajet devrait durer sept heures.

- "Le bon choix" -

Cher, qui a financièrement contribué à ce transfert, a rencontré cette semaine le Premier ministre pakistanais Imran Khan qui tenait à la remercier personnellement.

La star de 74 ans doit s'envoler dimanche pour le Cambodge afin d'être dans le pays à l'arrivée de l'éléphant.

Les responsables de cette opération ont indiqué que Kaavan serait initialement gardé dans une petite partie de la réserve cambodgienne de 10.000 hectares où vivent d'autres éléphants.

"L'envoyer dans un endroit où il pourra être avec d'autres éléphants de son espèce ... est vraiment le bon choix", a déclaré à l'AFP le ministre en charge de l'Environnement Malik Amin Aslam.

"Nous serons heureux de le voir heureux au Cambodge et nous espérons qu'il trouvera très vite un partenaire".

Surnommé l'éléphant le plus solitaire du monde par la presse, il est le seul éléphant d'Asie au Pakistan - les autres, peu nombreux, sont des pachydermes d'Afrique.

Une équipe de vétérinaires et de soigneurs de Four Paws a passé des mois avec lui pour le préparer à son voyage, l'entraînant notamment à entrer dans le caisson métallique.

L'administration du zoo a par le passé nié que l'animal ait été maltraité, estimant qu'il attendait simplement de retrouver une nouvelle compagne, après la mort de Saheli, tuée par la gangrène en 2012.

Mais des experts internationaux ont observé chez Kaavan un comportement stéréotypé - il ne fait souvent que tourner sa tête et son tronc d'un côté à l'autre pendant des heures - qui a nourri des interrogations sur sa santé mentale.

Des groupes de défense des droits et des écologistes estiment que les conditions de vie épouvantables des animaux au sein du zoo d'Islamabad résultent en partie de l'absence de législation au Pakistan visant à protéger le bien-être des animaux.

"Il y a beaucoup d'améliorations à faire", a déclaré Rab Nawaz du WWF au Pakistan. "Kaavan n'est qu'un animal. Il y a beaucoup d'animaux au Pakistan... qui vivent dans de mauvaises conditions".

