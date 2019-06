L'encéphalite aiguë emporte 146 enfants dans l'état indien de Bihar

(Belga) Au moins 146 enfants sont morts dans l'état indien de Bihar (nord-est) d'encéphalite aiguë, un syndrome qui provoque un gonflement du cerveau, ont indiqué les autorités dimanche.

La plupart des décès rapportés depuis début juin se sont déclarés dans le district de Muzaffarpur où un seul hôpital a déploré 129 morts, a précisé le secrétaire général de la Santé du Bihar, Sanjay Kumar. Environ 50% des plus de 600 enfants admis avec des symptômes d'encéphalite ont été libérés après un traitement, a-t-il ajouté. La plupart des victimes sont âgées de moins de 7 ans. L'encéphalite est une inflammation du cerveau due à une infection, d'origine bactérienne ou virale. Le risque de contracter la maladie augmente durant l'été la saison des pluies (de juin à octobre). Les autorités sanitaires de l'état ont tenté de gérer la crise en dépêchant des spécialistes, des médecins supplémentaires et du personnel de soutien à Muzaffarpur. La région englobant l'est de Bihar et l'ouest de l'Uttar Pradesh est touchée chaque année par la maladie. Plus de 350 personnes, principalement des enfants, sont morts lors d'une épidémie similaire qui a ravagé la région en 2013. (Belga)