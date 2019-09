L'énergie se confirme au troisième jour de la Fashion Week de New York

La Fashion Week de New York a confirmé lundi qu'elle avait retrouvé de l'allant, qu'il s'agisse des grands noms comme Carolina Herrera ou des créateurs émergents comme Sandy Liang ou Barragan.

- Cure de jouvence pour Carolina Herrera

Pour sa troisième collection à la tête de la maison depuis le retrait de la fondatrice, le créateur Wes Gordon continue de faire évoluer la marque, sans la révolutionner.

Cette saison, il s'est autorisé du court, voire du très court, une nouveauté chez Carolina Herrera, habituée de la longueur.

Inspiré par la saison de la floraison en Californie, Wes Gordon a aussi mélangé les couleurs façon "tie-dye", alors que la maison est plutôt portée d'ordinaire sur les teintes franches.

- Sandy Liang et le retour de la polaire

Native de New York, Sandy Liang incarne, depuis le lancement de sa marque éponyme en 2014, un sens inné du "cool", une vision qui attire les regards.

Son inspiration, a-t-elle expliqué, ne vient pas d'un paysage, d'une oeuvre ou d'un artiste mais plus simplement de sa famille, sa jeunesse, son quartier.

Très portée sur le vêtement d'extérieur à ses débuts, elle a réhabilité, dès 2016, la polaire, à l'image parfois un peu ringarde, qui connaît aujourd'hui un renouveau.

"J'ai commencé à en faire parce que c'était pour moi l'incarnation de la nostalgie", dit-elle. "Quand vous êtes gamin, que vous jouez dehors et que votre mère vous met un truc sur le dos. Je me suis vraiment amusée à en faire quelque chose à moi."

- Barragan, une certaine idée du Mexique

Depuis ses premières collections, en 2016, Victor Barragan propose une certaine idée du Mexique, le pays d'où il est arrivé en 2015, en rupture avec les clichés associés à ce pays à la fois si proche et si loin des Etats-Unis.

Cette fois encore, il a détourné la vision de l'hypermasculinité supposée de l'homme mexicain pour lui injecter de la féminité, à travers des tee-shirts déchirés ou un débardeur dont le haut fait penser à un décolleté.

Barragan, c'est le Mexique des boîtes, de la fête et de la nuit, où les femmes dégagent une sensualité exacerbée, qui donne à voir de la peau.

- Phillip Lim veut élever la mode quotidienne

L'Américain d'origine chinoise Phillip Lim a lui fait dans l'utilitaire pour sa collection printemps 2020, avec des pièces d'extérieur adaptées à plusieurs occasions.

"C'est notre ADN, ces vêtements dans lesquels on travaille, on vit", a-t-il expliqué à l'AFP. "On cherche à faire évoluer ce qu'est un uniforme, pour en faire quelque chose de plus raffiné et de gai."

Des combinaisons, du cuir, de l'amplitude, de grands imperméables, voilà la panoplie de la femme et de l'homme actifs de Phillip Lim, qui a salué le nouveau calendrier resserré de la Fashion Week, longue de 5 jours désormais contre 7 jusqu'ici.

"Cela pousse les gens à prendre la chose plus au sérieux", a-t-il dit de la décision du syndicat américain de la mode (CFDA) sous l'impulsion de son nouveau président, Tom Ford, "plutôt que de laisser l'énergie se dissiper."

- Maria Cornejo durable

Egalement satisfaite du coup de fouet donné par Tom Ford, la designer d'origine chilienne Maria Cornejo croît en une prise de conscience environnementale.

Nommée au conseil d'administration après l'arrivée de Tom Ford, qui voulait insuffler de la diversité, elle s'est fixée pour mission de sensibiliser le CFDA à la question de la mode soutenable, a-t-elle expliqué à l'AFP.

Quelque 85% de sa production est déjà réalisée à New York.

Sur le plan de la création, sa collection a choisi de porter son effort sur la structure, avec des effets de coupe qui construisent des silhouettes originales, incarnées.

Son inspiration, celle de "l'âge des possibles", de "l'innocence retrouvée".