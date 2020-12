L’enfant le plus "gros du monde", Dzhambulat Khatokhov, est décédé à l'âge de 21 ans

Il était surnommé le "garçon le plus lourd du monde"... Dzhambulat Khatokhov, un enfant russe, a été l'objet de nombreux reportages télévisés dans sa vie, parce que dès l'âge de 1 an, il a défié toutes les courbes de croissance, et a présenté un poids record et extrême d'un enfant de 6 ans.

À la naissance, Dzhambulat ne pesait "que" 2,7 kilos - mais c'est à son premier anniversaire que les docteurs ont commencé à s'inquiéter devant l'état de l'enfant ... Il pesait déjà plus de 12,7 kilos et semblait être embarqué dans une prise de poids sans limite. À l'âge de neuf ans, le petit Russe pesait 136 kilos. Selon sa mère, il était en bonne santé, mais différents experts l'ont examiné et la plupart ont exprimé leur inquiétude par rapport à son espérance de vie, craignant que celle-ci soit considérablement plus courte que celle des enfants normaux de son âge.

L'enfant était également doté d'une force extrême: à 7 ans, il était capable de pousser une voiture tout seul. Il a très vite attiré l'intérêt du monde de la lutte et est devenu un lutteur professionnel.

C'est d'ailleurs le président de la Fédération de sumo et de lutte de masse en Kabardino-Balkarie, Betal Gubzhev qui a annoncé son décès ... La cause du décès est inconnue, mais le jeune homme a récemment souffert de problèmes rénaux, révèle le site TMZ.