L'énorme frayeur de cette famille américaine: le moteur de l'avion prend feu sous les yeux de leur petite fille (vidéo)

Les passagers d'un vol en direction des Philippines, parti depuis Los Angeles, ont eu droit à une énorme frayeur. Victime d'une avarie moteur, l'appareil a dû procéder à un atterrissage d'urgence. Les images sont saisissantes.

Adam Taylor et sa petite famille avaient décidé de profiter d'un séjour à Manille. Depuis l'aéroport international de Los Angeles, les Américains ont embarqué dans un appareil de la compagnie Philippine Airlines, première étape sur la route des vacances.

Après un décollage réussi, Adam Taylor décide de filmer la réaction de sa petite fille au moment où le pilote fait dévier l'avion vers la droite. C'est alors qu'il s'aperçoit que quelque chose ne va pas: un gros bruit et des flashs lumineux alertent sa petite fille, visiblement inquiète. Adam se dirige alors vers le hublot, à côté duquel est installée sa fille. Il y découvre avec stupeur que le moteur a des ratés. Des flammes et de la fumée s'échappent du bloc et provoquent un atterrissage d'urgence.

Les pilotes ont ramené tout le monde sain et sauf, alors que 300 passagers étaient concernés par le vol. Une très grosse frayeur, mais, au bout, plus de peur que de mal. Les causes de l'incident, qui a provoqué une panne au niveau du moteur, ne sont pas encore connues.