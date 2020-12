L'enquête internationale de l'OMS sur les origines du Covid ira en Chine en janvier

L'équipe scientifique internationale, mise en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour trouver les origines du virus qui a provoqué la pandémie de Covid-19, se rendra en Chine en janvier, a-t-on appris mercredi.

"Je peux confirmer que cela aura lieu en janvier", a indiqué un porte-parole de l'OMS, Hedinn Halldorsson, confirmant des propos tenus par un des experts dans la presse. Il n'avait toutefois pas plus de détails sur le parcours de la mission.

Mais plusieurs hauts responsables de l'OMS ont dit à plusieurs reprises vouloir que la mission se rende dans la région chinoise de Wuhan, considérée comme le berceau de la pandémie, avant de voir si d'autres pistes mènent ailleurs.

La mission est composée de dix scientifiques (Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Russie, Vietnam, Allemagne, Etats-Unis, Qatar et Japon) reconnus dans leurs différents domaines de compétence, et a pour mission de remonter aux origines du virus et de savoir comment il s'est transmis à l'homme.

Le 30 octobre, l'OMS avait annoncé que la mission s'était réunie pour la première fois de façon virtuelle avec des experts chinois, mais aucune date pour leur départ sur le terrain n'avait été avancée jusqu'à présent, soulevant des critiques.

Les Etats-Unis -le pays le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 300.000 morts- ont publiquement accusé Pékin de cacher des choses et l'OMS de trop se plier à la volonté des autorités chinoises. D'autres Etats membres, tout en étant moins critiques, soupçonnent Pékin de freiner le processus.

Les scientifiques pensent en général que l'hôte originel du virus est une chauve-souris, mais on ne connaît pas l'animal intermédiaire qui a permis la contamination humaine. C'est cette pièce du puzzle que la communauté scientifique internationale et l'OMS espèrent découvrir afin de mieux comprendre ce qui s'est passé, pour mieux cibler les pratiques à risques et éviter une nouvelle pandémie.