L'entrepreneur futuriste Elon Musk se méfie... des machines

(Belga) Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et de Space X, a fait part jeudi en Chine de sa réticence à l'égard des nouvelles technologies au cours d'un débat sur l'intelligence artificielle, alors même qu'il ambitionne de créer un lien direct entre le cerveau humain et les machines.

Invité à débattre de l'avenir de l'intelligence artificielle lors d'un débat à Shanghai avec Jack Ma, l'emblématique patron du groupe de commerce électronique Alibaba, M. Musk a semblé prendre ses distances avec la technologie. "Le rythme de progression des ordinateurs est dingue", a-t-il relevé, inquiet qu'à l'avenir les machines dopées à l'intelligence artificielle puissent finir par se lasser d'avoir affaire à des humains "lents et stupides". "A défaut d'autre chose, l'ordinateur va s'impatienter. (Pour lui) ça sera comme parler à un arbre", a justifié Elon Musk face à Jack Ma qui, lui, voit au contraire l'intelligence artificielle comme "un progrès". "Les ordinateurs sont peut-être intelligents mais les humains le sont beaucoup plus", a estimé le multimilliardaire chinois, qui s'apprête à quitter la tête d'Alibaba. "Nous avons inventé les ordinateurs mais je n'ai jamais vu un ordinateur créer un être humain". La fusion homme-machine n'en demeure pas moins un très sérieux sujet de recherche pour Elon Musk. L'homme d'affaires a présenté à la mi-juillet les avancées de sa start-up, Neuralink, qui ambitionne de relier directement et intimement le cerveau humain à l'ordinateur. (Belga)