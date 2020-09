L'Équateur organise des élections le 7 février prochain

(Belga) L'Équateur organisera des élections le 7 février 2021, a annoncé jeudi la présidente du Conseil national électoral du pays, Diana Atamaint.

Dans un post sur Twitter, Diana Atamaint a appelé les organisations politiques, la société civile et les citoyens à accompagner le processus électoral. Quelque 16 candidats devraient se présenter pour la succession du président Lénine Moreno, qui n'a pas souhaité briguer un second mandat. Parmi eux figurent Guillermo Lasso, double candidat à la présidence et ancien ministre de l'économie, Lucio Gutierrez, ancien président, et Fabricio Correa, un frère du prédécesseur de M. Moreno, Rafael Correa. L'ancien président lui-même avait prévu de briguer la vice-présidence, mais un tribunal a récemment confirmé sa condamnation pour corruption, l'excluant de la course.