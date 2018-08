L'Equateur ouvre un couloir humanitaire aux réfugiés du Venezuela

(Belga) Le gouvernement équatorien a ouvert un couloir humanitaire pour les Vénézueliens qui fuient leur pays en crise, a fait savoir Quito vendredi.

Les réfugiés seront transportés en bus à travers le pays sud-amérindien, jusqu'à la frontière avec le Pérou, et escortés par la police sur les 800 kilomètres qui séparent le nord du sud de l'Equateur, a indiqué le ministre de l'Intérieur Mauro Toscanini. De nombreux Vénézuéliens tentent de traverser le territoire à pied, vers le Pérou, la Bolivie, le Chili ou l'Argentine. Des centaines de milliers d'habitants fuient ainsi la faim et la crise économique de leur pays. Selon les Nations Unies, 2,3 millions de personnes ont déjà quitté le Venezuela. Les autres Etats de la région cherchent à coordonner au mieux l'impact de l'une des plus importantes crises migratoires qu'ait jamais connue l'Amérique latine. (Belga)