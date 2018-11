L'équipe de pompiers belges en mission au Népal de retour mardi

(Belga) L'équipe de pompiers belges 'Firefighters 4 Nepal' atterrira mardi à 12h45 à l'aéroport de Zaventem après une mission de 14 jours au Népal. Ses seize membres, venus de Flandre et de Bruxelles, ont organisé depuis le 12 novembre des formations pour soixante collègues et citoyens népalais. Les 'Firefighters 4 Nepal' ont également emmené treize tonnes de matériel qui ont été collectés durant l'année et qui y ont été distribués, indiquent-ils lundi dans un communiqué.

Cette action de solidarité, entièrement bénévole, a vu le jour en 2012, lorsque quelques hommes du feu de l'aéroport bruxellois ont entrepris une visite au corps des pompiers de Pokhara au Népal, la deuxième ville du pays qui compte 350.000 habitants. Ils y ont été frappés par la tenue vestimentaire très simple et pas du tout adaptée de leurs collègues mais aussi par la pauvreté du matériel, puisqu'ils disposaient d'un seul camion de plus de 50 ans d'âge. Des lacunes en matière de formation avaient également été constatés. Une première mission a alors eu lieu en 2017, lors de laquelle une formation de lutte contre les incendies a été donnée durant cinq jours à une trentaine de personnes. La deuxième opération se termine donc ce mardi. L'asbl parle d'une mission réussie. "La force du projet réside dans la solidarité qui existe entre les pompiers belges et népalais. Il ne s'agit pas uniquement de charité car la mission est basée sur l'expertise et le savoir-faire que nous possédons en Belgique, et à partir desquels nous visons le renforcement des capacités." La mission permet d'échanger connaissances et expérience avec nos collègues népalais afin de les renforcer durablement pour offrir à la population locale un cadre de vie plus sûr", a déclaré Johan Schots, président de l'organisation. (Belga)