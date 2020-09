L'équipe de Trump accusée d'avoir dissuadé des Afro-américains de voter en 2016

(Belga) L'équipe de campagne numérique de Donald Trump a tenté de dissuader des millions d'Afro-américains de voter à l'élection présidentielle américaine de 2016, accusent des journalistes de la chaîne de télévision britannique Channel 4 News dans une enquête diffusée lundi.

Les journalistes d'investigation de la chaîne affirment avoir obtenu un fichier utilisé par l'équipe de campagne il y a 4 ans, qui concerne près de 200 millions d'électeurs américains, classés en différentes catégories afin de pouvoir leur envoyer des publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, plus de 3,5 millions d'Afro-américains ont été placés dans une catégorie baptisée "dissuasion", avec pour objectif de les pousser à s'abstenir de voter, selon Channel 4 News. Les Afro-américains étaient bien plus nombreux que d'autres communautés à être visés par cette stratégie, selon les journalistes qui expliquent qu'en Géorgie, par exemple, bien que les noirs représentent 32% de la population, ils constituaient 61% des membres de la catégorie d'électeurs à dissuader. "Cette stratégie a précédé un effondrement du vote noir dans des Etats-clés comme le Wisconsin", avant la victoire finale de Donald Trump, souligne un des enquêteurs. La campagne numérique du candidat républicain en 2016 a inclus une équipe de la société britannique Cambridge Analytica, qui avait été accusée par Channel 4 et d'autres médias d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques. Brad Parscale, directeur de la campagne numérique de Trump en 2016, a assuré que son équipe n'avait pas ciblé les électeurs noirs. "Je dirais que je suis presque sûr à 100% que nous n'avons mené aucune campagne qui ciblait les Afro-Américains", a-t-il déclaré aux journalistes de PBS Frontline. Mais les enquêteurs de Channel 4 News affirment avoir vu un document confidentiel dans lequel Cambridge Analytica reconnaît avoir ciblé les Afro-américains. Channel 4 News cite aussi des publicités négatives destinées à décourager le vote en faveur de Hillary Clinton telle que des vidéos, dans lesquelles la candidate démocrate qualifie des jeunes noirs de "super prédateurs", vidéos vues des millions de fois sur Facebook. Cité par Channel 4 News, Jamal Watkins, vice-président de la NAACP, principale organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains, s'est dit "choqué" et "troublé" par ces révélations. "Nous utilisons des données similaires à un fichier d'électeurs mais pour motiver, persuader et encourager les gens à participer. Nous n'utilisons pas les données pour dire qui nous pouvons décourager. Cela semble, fondamentalement, être un changement par rapport à la notion de démocratie", a-t-il réagi.