L'éruption d'un volcan tue 16 personnes en Nouvelle-Zélande: des plongeurs recherchent les derniers disparus

Des plongeurs recherchaient samedi des corps dans les eaux qui entourent White Island, l'île néo-zélandaise où l'éruption d'un volcan a tué au moins 16 personnes.

Sous la menace d'une nouvelle éruption, les plongeurs tentaient de trouver les corps de deux personnes encore portées disparues cinq jours après l'éruption d'un volcan lundi. Les recherches se concentraient sur une zone où un corps avait été vu flottant à la surface de la mer au lendemain de l'éruption meurtrière. Les plongeurs opèrent "dans des conditions uniques et difficiles", dans des eaux "avec une visibilité variant de zéro à deux mètres", a déclaré le directeur adjoint de la police, John Tims.

16 tués, 28 hospitalisés

Sur les 47 personnes qui se trouvaient sur l'île au moment de l'éruption, au moins 16 ont été tuées, et 28 étaient toujours hospitalisées samedi en Nouvelle-Zélande et en Australie, dont 21 se trouvaient dans un état qualifié de "critique" par les médecins.

La plupart des personnes présentes étaient des touristes venus d'Australie, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de Chine, d'Allemagne, de Malaisie et de Nouvelle-Zélande. Les restes de six des personnes décédées ont été recueillis vendredi lors d'une opération risquée par des soldats d'élite néo-zélandais alors qu'une nouvelle éruption peut se produire.

Risque d'une nouvelle éruption

Des scientifiques qui observent White Island ont déclaré samedi que la possibilité d'une éruption au cours de cette fin de semaine avait diminué mais que le risque demeurait. "Leur nouvelle estimation est qu'il y a entre 35 et 50 pour cent de chances pour qu'une éruption survienne", a rapporté Natalia Deligne, une spécialiste des risques volcaniques. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a appelé à observer une minute de silence lundi prochain en hommage aux victimes. "Ensemble nous pouvons exprimer notre chagrin pour ceux qui sont morts ou ont été blessés, et notre soutien à leurs familles et leurs amis en deuil", a déclaré Mme Ardern. La minute de silence aura lieu lundi à 14h11 heure locale (02h11 HB), exactement une semaine après le début de l'éruption sur White Island.