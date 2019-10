L'Etat islamique confirme la mort d'al-Baghdadi et annonce le nom de son nouveau chef

Le groupe Etat islamique (EI) a confirmé jeudi la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, tué dimanche dans une opération américaine dans le nord de la Syrie, et annoncé la désignation d'un successeur, en menaçant les Etats-Unis de venger cette mort.

L'EI a ajouté que "Majlis al-choura (l'assemblée consultative en arabe, NDLR)" avait prêté allégeance à Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi en tant que "commandeur des croyants" et nouveau "calife des musulmans".

Dans son enregistrement audio, d'une durée de sept minutes, l'organisation jihadiste a appelé à venger la mort de son chef, en menaçant spécifiquement les Etats-Unis de représailles.

L'ex-chef de l'EI a été tué dans une opération commando américaine dans le nord de la Syrie. Homme le plus recherché au monde, il était considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays.

"Calife" autoproclamé en 2014 ayant un temps présidé aux destinées de 7 millions de personnes en Irak et en Syrie, il est mort "comme un chien", a affirmé dimanche le président américain.

Le "califat" territorial a été défait après la chute du dernier réduit de l'organisation ultraradical en mars dans l'est de la Syrie, mais le groupe EI reste actif dans plusieurs régions du monde.