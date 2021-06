L'ÉTRANGE idée de chercheurs néo-zélandais pour perdre du poids: des aimants pour garder la bouche fermée

Des chercheurs néo-zélandais ont mis au point un dispositif de verrouillage censé permettre de perdre du poids au moyen d'aimants empêchant presque complètement les patients d'ouvrir la bouche, une invention relevant de l'instrument de torture pour nombre d'internautes.



Présenté comme une "première mondiale", le dispositif non encore commercialisé est appliqué par un dentiste sur les molaires. Il ne permet aux mâchoires, une fois posé, de n'ouvrir que de deux millimètres.



Paul Brunton, chercheur en santé à l'University of Otago, a expliqué que cela faisait que le patient ne pouvait plus consommer que des aliments liquides, mais que sa capacité à respirer ou à parler ne se trouvait pas affectée.

Un appareil inconfortable mais "tolérable"



"C'est une solution alternative non-invasive, réversible, économique et attractive aux procédures chirurgicales", a-t-il dit. "Le fait est que ce dispositif n'a aucune conséquence néfaste."



Son équipe a expliqué que cette invention allait "contribuer à combattre l'épidémie mondiale d'obésité".



Dans un article publié dans le British Dental journal de juin, les chercheurs disent que sept femmes ayant testé ce dispositif appelé DentalSlim Diet Control pendant deux semaines avaient perdu une moyenne de 6,36 kilogrammes.



Ils ont expliqué que les patients avaient d'abord trouvé cet appareil un peu inconfortable, avant de le juger en fait "tolérable".

Elle triche avec du chocolat fondu



Cette invention, qui rappelle les procédures de ligature des mâchoires qui se pratiquaient dans les années 1980, est dotée d'une sécurité qui permet de libérer la bouche en urgence, en cas de vomissement ou de crise de panique.



Aucun des cobayes n'a utilisé cette sécurité pendant les deux semaines de test, selon les chercheurs. Une femme a toutefois reconnu avoir triché en absorbant du chocolat fondu pour avoir une dose rapide de sucre.



Cette invention s'est attirée un déluge de critiques de la part d'internautes qui ont notamment dénoncé son caractère "repoussant et déshumanisant".