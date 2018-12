L'ex-avocat de Trump, Michael Cohen, condamné à 3 ans de prison

(Belga) L'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné mercredi à trois ans d'emprisonnement par un juge fédéral de Manhattan, une peine plutôt modérée pour l'ancien fidèle du président des Etats-Unis qu'il a directement mis en cause avant le prononcé de la peine.

L'ex-conseil du président ne sera placé en détention que le 6 mars, a indiqué le juge William Pauley. Selon les recommandations du système judiciaire fédéral, Michael Cohen risquait jusqu'à 5 années d'emprisonnement. Avant que la peine ne soit prononcée, le quinquagénaire a pris la parole et expliqué s'être compromis au service de Donald Trump, dont il a été un véritable homme à tout faire durant plus d'une décennie. "A de nombreuses reprises, j'ai eu le sentiment que c'était mon devoir de couvrir ses sales coups", a déclaré l'ex-conseil du président, condamné notamment pour avoir acheté, pour le compte de Donald Trump, le silence de deux femmes qui auraient eu une liaison avec lui. Michael Cohen a mentionné un récent tweet du président l'accusant d'être "faible", et expliqué que sa faiblesse avait été non pas de collaborer avec les autorités mais d'avoir couvert les "sales coups" de son patron. C'est une nouvelle attaque directe contre le président des Etats-Unis, qui cherche depuis des mois à discréditer son ancien avocat, le qualifiant de menteur et d'opportuniste. (Belga)