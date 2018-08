L'ex-avocat de Trump, Michael Cohen, serait prêt à plaider coupable

(Belga) Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump, est sur le point de passer un accord de coopération avec la justice fédérale, qui menace de l'inculper pour fraude bancaire et fiscale, affirment mardi plusieurs médias américains.

Selon les chaînes de télévision NBC et CBS, citant des sources proches du dossier non identifiées, un accord par lequel Michael Cohen reconnaîtrait sa culpabilité est en phase finale de négociation avec les procureurs fédéraux de Manhattan. Si aucune transaction n'a encore été scellée, selon ces sources, "un accord pourrait être trouvé dès aujourd'hui", selon NBC. Ni le bureau du procureur de Manhattan, ni l'avocat de Michael Cohen n'ont commenté ces informations. Ces accords de culpabilité/collaboration sont courants aux Etats-Unis lorsque les procureurs disposent d'éléments de preuve suffisants pour espérer obtenir une condamnation s'il y avait un procès. Moyennant coopération et fourniture d'informations aux enquêteurs, l'accusé voit généralement les chefs d'inculpation retenus contre lui et la sentence imposée limités. Un tel accord pour Michael Cohen, sur lequel spécule la presse américaine depuis plusieurs mois, serait un coup dur pour le président américain. Il viendrait confirmer le retournement contre lui de ce père de famille de 51 ans, après dix ans de très loyaux services pour l'ex-magnat de l'immobilier new-yorkais. Loyal au point d'avoir dit un jour qu'il serait prêt à "prendre une balle pour le président". Parmi les services rendus au milliardaire, M. Cohen a reconnu avoir payé 130.000 dollars, juste avant l'élection présidentielle de 2016, à l'actrice de films porno Stormy Daniels qui affirme avoir eu une liaison avec M. Trump en 2006 et 2007, en échange de son silence sur cette histoire. Mais M. Cohen, dont notamment les bureaux ont été perquisitionnés en avril, a ces dernières semaines changé d'avocat et semble désormais prêt à attaquer de front son ancien client, faisant diffuser en particulier un enregistrement compromettant pour le président. Les dernières révélations sur un possible accord de plaider-coupable interviennent alors que le New York Times a indiqué lundi que les procureurs risquaient d'inculper Michael Cohen pour fraude bancaire et fiscale avant fin août. Les inculpations découleraient de prêts obtenus par Michael Cohen pour des sociétés de taxi new-yorkaises dont il est propriétaire, non directement liées à son métier d'avocat.