L'ex-directeur de campagne de Trump plaide non coupable à Manhattan

(Belga) L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, déjà en prison pour des malversations découvertes dans le cadre de l'enquête russe, a plaidé non coupable jeudi à Manhattan d'accusations de fraude bancaire et de falsification de documents, a indiqué le bureau du procureur de Manhattan.

Paul Manafort, 70 ans, qui fut l'une des premières personnes inculpées par le procureur spécial Robert Mueller chargé de l'enquête russe, est arrivé au tribunal de Manhattan menotté, en tenue bleue de prisonnier. Il avait été inculpé de seize chefs d'accusation supplémentaires par l'Etat de New York le 13 mars, jour même de sa condamnation à sept ans et demi de prison par une juge fédérale de Washington, qu'il a commencé à purger. Son inculpation à New York, qui pourrait lui valoir des années de prison supplémentaires, avait été interprétée comme un pied-de-nez à Donald Trump. Le président américain, qui a toujours défendu M. Manafort, n'avait pas exclu de le gracier pour une condamnation fédérale. En revanche, il n'a pas la possibilité d'intervenir sur une condamnation au niveau d'un Etat. Lors de l'audience de jeudi, les avocats de Paul Manafort ont indiqué à des journalistes qu'ils contesteraient la légalité de l'inculpation new-yorkaise, au motif que les prêts immobiliers frauduleux qui lui sont reprochés ont déjà fait l'objet d'un procès fédéral en 2018 en Virginie et qu'il ne peut pas être incriminé deux fois pour la même chose. La prochaine audience est prévue le 9 octobre. M. Manafort, qui était détenu dans une prison fédérale de Pennsylvanie, a été transféré dans un établissement fédéral à New York dans l'attente de son procès. Grâce à l'intervention de ses avocats, il a évité la prison municipale new-yorkaise de sinistre réputation de Rikers Island, un temps envisagée pour sa détention. (Belga)