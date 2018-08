L'ex-directeur de la CIA soutient que Trump a collaboré avec la Russie

(Belga) L'ancien directeur de la CIA John Brennan a affirmé que le président américain Donald Trump lui avait retiré son habilitation secret défense pour faire peur à ses détracteurs et étouffer une enquête sur ses liens avec la Russie.

Dans une tribune au vitriol publiée jeudi dans le New York Times, M. Brennan a déclaré que cette décision, annoncée la veille par la Maison Blanche, était politique. Clairement, M. Trump veut à tout prix se protéger et protéger les personnes proches de lui", a dit M. Brennan, y voyant "une tentative de faire taire, en leur faisant peur, d'autres qui oseraient le défier". L'ancien haut responsable, qui fut jusqu'en janvier 2017 le gardien des secrets des Etats-Unis, a balayé les assurances de M. Trump selon lesquelles son équipe de campagne n'a pas oeuvré avec la Russie à remporter l'élection présidentielle de 2016. "Que M. Trump prétende qu'il n'y a pas eu collusion, c'est, pour faire court, n'importe quoi", a-t-il dit. "Les seules questions qui demeurent sont celles de savoir si la collusion qui a eu lieu est un complot susceptible de constituer un crime, s'il y a eu entrave à la justice pour couvrir une collusion ou un complot, et combien de membres de la 'SARL Trump' ont tenté d'escroquer le gouvernement en faisant du blanchiment d'argent et en cachant les mouvements financiers allant dans leurs poches", a-t-il ajouté. Les mots de M. Brennan sont d'une virulence sans précédent, même si de nombreux responsables dont lui ont critiqué le président depuis son accession au pouvoir. Un procureur spécial, Robert Mueller, enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. "Aujourd'hui, plus que jamais, il est de la plus haute importance que le procureur Robert Mueller et son équipe d'enquêteurs puissent achever leur travail sans interférences -de la part de M. Trump ou de qui que ce soit d'autre- afin que les Américains obtiennent les réponses qu'ils méritent", a conclu John Brennan. Dans un entretien au Wall Street Journal mercredi, M. Trump a reconnu que sa décision sur le retrait de l'habilitation secret défense de M. Brennan était liée à l'enquête russe. "J'appelle ça la chasse aux sorcières truquée, c'est une farce", a dit le président, en référence à l'enquête. "Je pense donc que c'est quelque chose qu'il fallait faire", a-t-il ajouté. (Belga)