L'ex-major Bernard Ntuyahaga expulsé vers le Rwanda

L'ancien major Bernard Ntuyahaga, qui a purgé en Belgique une peine de vingt ans de prison pour sa participation dans l'assassinat des dix paracommandos belges à Kigali en 1994, est expulsé vendredi matin vers le Rwanda, a-t-on appris auprès de sa fille, ainsi que du centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda (CLIIR).

Les proches de l'ancien major ont fait le pied de grue au cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Maggie De Block, jeudi et vendredi matin dans l'espoir de la rencontrer, "sans succès", a indiqué le coordinateur du CLIIR, Joseph Matata, qui appuie la fille de Bernard Ntuyahaga dans ses démarches. "Son avocate nous a contacté ce matin pour nous dire qu'il ne servait à rien de tenter de rencontrer Mme De Block. Elle a en effet indiqué qu'il était actuellement à l'aéroport en vue de son expulsion", explique M. Matata. L'avocate de Bernard Ntuyahaga, Me Sarolea, a indiqué ne pas avoir réussi rentrer en contact avec ce dernier, qui était injoignable. "Mais son expulsion est la suite logique de la procédure", a-t-elle fait savoir. L'homme se trouvait en centre fermé depuis le mois de juin dernier et a épuisé tous les recours possibles, selon l'Office des étrangers, qui est chargé de ramener cet homme dans son pays d'origine.