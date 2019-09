L'ex-président Robert Mugabe enterré dans son village

(Belga) L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été enterré samedi après-midi dans son village natal de Kutama (nord-ouest) en présence de plusieurs centaines de membres de sa famille et de proches, a rapporté une journaliste de l'AFP.

Recouvert du drapeau national, son cercueil a été enseveli dans une cour poussiéreuse de sa propriété de Kutama à l'issue d'une cérémonie sobre, devant quelques centaines de proches. Emmenés par sa veuve, Grace Mugabe, entièrement vêtue de noir, les membres de sa famille ont jeté des roses blanches sur sa dépouille. Cet enterrement marque l'épilogue d'un bras de fer qui oppose depuis des semaines les proches de l'ancien chef de l'Etat au gouvernement de son successeur, Emmerson Mnangagwa, autour du lieu de sa dernière demeure. Mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour, Robert Mugabe devait initialement reposer au Panthéon national des héros de la "lutte de Libération", à Harare, ainsi que le souhaitaient les autorités. Mais sa famille a finalement eu le dernier mot et annoncé cette semaine qu'il serait enterré à Kutama, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale, Harare. Cette bataille a illustré une nouvelle fois les vives tensions qui opposent depuis bientôt deux ans les derniers fidèles de l'ancien président à M. Mnangagwa. Jusqu'à son dernier souffle, Robert Mugabe a nourri une rancune tenace envers Emmerson Mnangagwa, placé à la tête du pays après la démission du vieux président sous la contrainte de l'armée et de son parti, la Zanu-PF, en novembre 2017. Au terme d'un règne sans partage de trente-sept ans, Robert Mugabe a laissé derrière lui un pays traumatisé par la répression et ruiné par la crise économique. (Belga)