L'ex-star de NBA Stephon Marbury veut aider au développement du basket en Chine

L'ancienne vedette de la NBA Stephon Marbury, adulé en Chine, a déclaré lundi vouloir travailler pour le développement du basket dans le pays asiatique, confirmant qu'il annoncera sa retraite sportive la semaine prochaine.

Marbury, 40 ans, qui évolue actuellement dans l'équipe pékinoise des Beijing Fly Dragons, mettra fin à 22 ans de carrière à la fin de la saison du championnat chinois, dimanche.

Cette date constituera son "ultime souffle", a-t-il indiqué sur le réseau social chinois Weibo.

Rebaptisé en mandarin "Mabuli", il fait partie des joueurs les plus appréciés du championnat chinois (CBA). En 2010, il fut la première star de NBA à rejoindre la Chine, où ses efforts d'intégration et ses succès lui ont attiré la sympathie du public.

Il a évolué de 2011 à 2017 avec l'équipe pékinoise des Beijing Ducks, avec laquelle il a remporté trois titres nationaux (2012, 2014, 2015). Marbury a ensuite été fait citoyen d'honneur de Pékin et une statue à son effigie a été érigée dans la capitale chinoise.

"Je veux travailler avec l'équipe nationale si on me le demande. Je pense pouvoir aider à participer à la croissance (du basket). La Chine, c'est chez moi, et Pékin, c'est ma vie", a écrit le joueur sur Weibo.

"Je serai ici pour toujours, donc j'aurai le temps d'aider les jeunes. Je veux aider à renforcer les fondations du basket chinois."

Aux Etats-Unis, le meneur de jeu né à New York a évolué trois saisons avec les New Jersey Nets (1998-2001), trois avec les Phoenix Suns (2001-2004) et cinq avec les New York Knicks (2003-2008) avant de rejoindre les Boston Celtics (2009).