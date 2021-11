L'homme arrêté pour l'enlèvement de Cleo suivait la mère de la victime sur les réseaux sociaux et était obsédé par les poupées

Une fillette australienne de quatre ans, prénommée Cleo Smith, disparue le 16 octobre alors qu'elle campait avec ses parents, a été retrouvée mercredi "saine et sauve" dans une maison, 18 jours après sa disparition, a annoncé ce mercredi la police. Terence Darrell Kelly, 36 ans, a été arrêté dans la ville de Carnarvon, en Australie-Occidentale, aux premières heures de la journée, peu de temps avant que la police ne trouve la petite fille Cleo enfermée dans une chambre de son domicile.

L'homme a comparu devant le tribunal pour la première fois aujourd'hui, où il a été inculpé de deux chefs d'accusation, dont "l'enlèvement de force ou la séduction d'un enfant de moins de 16 ans". Pendant ce temps, Cleo, surnommée "la petite Madeleine McCann d'Australie", a été photographiée dans les bras de sa mère Ellie Smith après avoir été réunie avec sa famille.





On en sait plus sur l'homme qui a été arrêté pour l'enlèvement de la petite fille. Selon un portrait perturbant publié par le Daily Mail, l'homme était obsédé par les poupées "Bratz" et avait une pièce pleine de jouets dans sa maison.

La police a donné peu de détails sur la façon dont elle pense que le suspect a enlevé la petite fille, mais les profils Facebook liés au principal suspect dépeignent une personnalité profondément étrange.

Terence Darrell Kelly utilisait un compte, sous le surnom de "Bratz DeLuca", pour détailler son obsession pour les poupées Bratz – y compris des images d'une pièce de sa maison remplie de jouets et des photos de lui-même conduisant sa voiture en les serrant dans ses bras.

"J'aime mes poupées", avait-il écrit dans une de ses publications, tandis qu'il écrivait dans une autre: "J'adore emmener mes poupées en voiture, les coiffer et prendre des selfies en public." Dans une troisième publication, il s'est même décrit comme "le petit garçon à sa maman".

Le suspect avait liké des pages consacrées à des disparitions d'enfants non résolues dont celle de la petite Mikelle Biggs, disparue dans l'état de l'Arizona aux Etats-Unis en 1999 à l'âge de 11 ans, et celle de William Tyrrell, disparu à l'âge de 3 ans en septembre 2014 en Australie.

Sur le même profil, il prétend également être le père d'une petite fille, publiant des photos d'un ventre d'une femme enceinte. Des voisins qui connaissaient Terence Kelly ont expliqué lors de son arrestation qu'il n'avait pas d'enfant.

Plus préoccupant, l'un des comptes du suspect créé sur les médias sociaux suivait le compte de la mère de Cleo, Ellie Smith, qui l'utilisait pour demander de l'aide pour retrouver son enfant de quatre ans disparu.

Interrogée sur l'obsession présumée du suspect sur les poupées et si Kelly avait pu utiliser ces jouets pour attirer Cleo, la police a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire à ce sujet.

Les détectives qui ont fait irruption dans la maison ont déclaré avoir trouvé Cleo dans une chambre à coucher, jouant seule avec des jouets, sans toutefois donner plus de détails.