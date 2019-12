L'hôpital des koalas en Australie fait un carton: "Les gens ont peur de les voir disparaître" (vidéo)

L'hôpital des koalas met tout en oeuvre pour les sauver des incendies qui ravagent l'Australie depuis le mois d'octobre. Grâce à la popularité mondiale de ses animaux, le centre a reçu des milliers de donations.

Les incendies qui touchent l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud ont détruit de nombreux habitats des koalas et tué plus de 2.000 de ces marsupiaux depuis octobre, ont indiqué des experts devant le parlement.

Mais l’hôpital des koalas essaie de sauver un maximum d’entre eux. Les soigneurs travaillent tous les jours pour en secourir un maximum: "Celui-ci semblait calme, déshydraté et affamé. Il n’a surement pas eu un vrai repas depuis longtemps. Et il était sur le côté de la route près d’un arbre. Avec les électrolytes et fluides qu’on lui a donné, on espère que ça va aller."

Heureusement, grâce à la popularité de ces petits animaux, le centre a reçu de nombreux dons, explique l'une des responsable: "Les donations mondiales ont été incroyables. On a dépassé les 2 millions de dollars. C’est utilisé pour construire une station d’aide aux animaux. Et nous allons construire 2 ou 3 centres pour koalas. Le nombre de visiteurs ici à l’hôpital des koalas est énorme. 50.000 personnes en novembre. Tout le monde a peur qu’on perde les koalas. C’est leur pouvoir."