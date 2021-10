L'horreur absolue: trois enfants abandonnés par leurs parents vivaient avec le squelette de leur frère depuis un an

Trois enfants ont été découverts "abandonnés" depuis des mois par leurs parents dimanche à Houston, aux Etats-Unis, dans un appartement où se trouvait aussi le squelette d'un quatrième enfant, a annoncé lundi le shérif local.



La police a ajouté avoir retrouvé dimanche soir la mère des enfants et son compagnon. A ce stade de l'enquête, la police considère que les parents "ne vivaient pas dans l'appartement depuis plusieurs mois", a tweeté le shérif du comté de Harris, qui englobe Houston.



C'est le plus âgé des trois enfants, un adolescent de 15 ans, qui a prévenu la police "que son frère de 9 ans était décédé depuis un an et que son corps se trouvait dans la chambre près de la sienne", a détaillé le shérif Ed Gonzalez.



La situation est "horrible, tragique" pour ces trois enfants qui "vivaient dans des conditions assez déplorables", a ajouté le shérif lors d'une conférence de presse.



L'aîné "faisait de son mieux pour prendre soin des autres", ses deux petits frères de 7 et 10 ans, a-t-il encore précisé.



Mais les deux plus jeunes ont "semblé souffrir de dénutrition et montré des signes de blessures physiques". Les trois enfants ont été transportés à l'hôpital pour être examinés et recevoir des soins.



L'enquête, confiée à la police criminelle et à l'unité en charge de la maltraitance infantile, est toujours en cours, a précisé M. Gonzalez.