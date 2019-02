L'horreur en Indonésie: la police enroule un serpent autour d'un suspect pour obtenir des aveux (vidéo)

Les autorités indonésiennes ont lancé une enquête lundi après qu'un responsable de la police a reconnu qu'un serpent avait été enroulé autour d'un suspect pour l'effrayer et le forcer à avouer des vols, dans un poste de police de Papouasie, dans l'est du pays. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre un homme soupçonné d'être un pickpocket, assis par terre et menotté, encerclé par un serpent. Il hurle alors qu'un policier l'insulte: "Combien de fois as-tu volé des téléphones mobiles?", crie-t-il. "Juste deux fois", répond-il.



Le policier semble vouloir placer le serpent dans la bouche du suspect tandis que ses collègues rient, selon les images de cette vidéo qui n'est pas datée. "Un policier est actuellement interrogé par la division des affaires internes de la police de Papouasie", a confirmé à l'AFP lundi un porte-parole de la police, Ahmad Mustofa Kamal. Il n'a pas identifié le policier en question ni précisé si d'autres feraient l'objet d'enquêtes.





Les forces de sécurité accusées d'abus contre la population



Tonny Ananda Swadaya, le chef de la police du district de Jayawijaya où s'est produit l'incident, a présenté des excuses, dans un communiqué. Il a précisé que le suspect n'avait pas été mis en danger. "Le serpent était apprivoisé et n'était pas venimeux ou dangereux". Les policiers ont eu cette idée "pour obtenir des aveux aussi rapidement que possible". Mais "nous travaillerons de façon plus professionnelle à l'avenir", a-t-il promis.

Les forces de sécurité indonésiennes ont été accusées à de nombreuses reprises d'abus contre la population mélanésienne de Papouasie. Les organisations de défense des droits de l'Homme ont rapporté des assassinats extrajudiciaires d'activistes et de manifestants. Selon l'avocate et défenseure des droits de l'Homme Veronica Koman, cette vidéo vient corroborer des témoignages d'activistes papous. "Ils savent depuis longtemps que des serpents sont utilisés par la police et par l'armée" au cours d'interrogatoires, a-t-elle indiqué à l'AFP.

La province isolée de Papouasie est l'une des régions les plus pauvres d'Indonésie. Elle a connu plusieurs accès de violences ces dernières années avec notamment l'assassinat par des rebelles indépendantistes de 16 ouvriers d'une compagnie publique employés à construire des ponts et des routes dans un projet majeur d'infrastructure.