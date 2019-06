L'horreur en Russie: Alexandre retrouvé dans la grotte d'un ours et sur le point d'être dévoré

Alexandre a échappé à une mort cruelle. Dans un état critique, ce Russe a été retrouvé dans la grotte d'un ours dans la région de Touva. L'homme a été découvert par un groupe de chasseurs qui passait dans les environs. Les chiens qui les accompagnaient se sont introduits dans la grotte et n'en sont plus sortis. Les chasseurs se sont alors introduits dans la grotte. Ils ont d'abord cru découvrir une momie avant de s'apercevoir qu'Alexandre était vivant.

Obligé de boire son urine

L'attaque s'est produit il y a environ un mois, selon Alexandre. Un ours se serait jeté sur lui avant de lui briser la colonne vertébrale et de le traîner dans sa grotte. On le sait, les ours bruns cachent souvent leur nourriture sous terre, sous un amas de bois, ou de feuilles. Ils peuvent parfois attendre des jours afin de revenir se nourrir. Selon un expert russe, les ours se prêtent souvent à cette pratique afin de mettre à l'abri leur nourriture des charognards.

Selon Alexandre, il a dû boire sa propre urine afin de survivre. Alexandre est grièvement blessé et plusieurs de ses tissus sont en décomposition. Il ne peut pas bouger ses mains et à peine ouvrir ses yeux ou parler. Les médecins locaux ont indiqué qu'ils ignorent comment Alexandre a pu survivre à autant de blessures.