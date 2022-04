L'image tendre du jour: un girafon d'une semaine présenté au public au zoo de Los Angeles (vidéo)

Un girafon d'une semaine a été présenté au public dans le zoo de Los Angeles, ce jeudi. "Il est très curieux devant les soigneurs, et les interactions qu'on peut avoir avec sa maman", explique le soigneur Mike Bona. "Il est encore assez timide, mais on peut espérer qu'il se lâche un peu plus quand il sera plus âgé, comme ses parents."

Le petit est né le 8 avril et n'a pas encore de nom. Il pesait 78 kilos à la naissance et mesurait 2 mètres de haut, un record pour le zoo de Los Angeles. Ses parents, Zainabu et Phillip, sont âgés de 10 ans, et ont déjà eu un premier girafon précédemment.

La maman a commencé son accouchement de manière inattendue devant quelques visiteurs chanceux, avant d'être mise à l'abri des regards pour donner naissance au petit. Un gros bébé qu'elle a porté durant 15 mois.