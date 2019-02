(Belga) Le cardinal australien George Pell n'a montré "aucun remord" pour son comportement "honteux" à l'égard de deux enfants de choeur, a déploré mercredi le procureur australien en requérant l'"emprisonnement immédiat" de l'ex-numéro trois du Vatican reconnu coupable de pédophilie.

Le prélat de 77 ans, naguère l'un des plus proches conseillers du pape, a été hué à son arrivée au tribunal de Melbourne, dans le sud de l'Australie, où l'attendaient des manifestants qui l'ont traité de "monstre", au lendemain de l'annonce du verdict de culpabilité. Le cardinal a été reconnu coupable le 11 décembre d'un chef d'agression sexuelle et de quatre chefs d'attentat à la pudeur contre deux enfants de choeur alors âgés de 12 et 13 ans en 1996 et 1997 dans la sacristie de la cathédrale de Melbourne, dont Mgr Pell était l'archevêque. Pour des raisons légales, ce verdict n'a pu être annoncé que mardi. Plus haut responsable de l'Eglise jamais condamné dans une affaire de pédophilie, le prélat, qui a fait appel, risque 50 ans de prison. Sa peine devrait être prononcée dans les deux semaines qui viennent. Les avocats du prélat avaient obtenu que son placement en détention, qui aurait dû intervenir en décembre, soit différé car il devait subir d'urgence une double opération des genoux. Le procureur de la Couronne, Mark Gibson, a déclaré mercredi devant le tribunal que l'ancien archevêque de Sydney et Melbourne n'avait "montré aucun remord". "Il n'a pas assumé la responsabilité de ses actes. Ses fautes ne sont toujours pas expliquées", a-t-il dénoncé devant le Tribunal de Comté de Victoria. "Il y a eu une rupture de la confiance (...) Le cardinal Pell était la force motrice, le responsable de la cathédrale et ces enfants de choeur n'en étaient que des rouages." Mgr Pell risque fort d'être placé en détention mercredi, après le retrait soudain, par ses avocats, d'une demande de maintien en liberté sous caution dans l'attente du procès en appel, qui n'est pas attendu avant plusieurs mois. "Le cardinal George Pell a toujours défendu son innocence et continue de le faire", avaient indiqué mardi dans un communiqué ses avocats. Le Saint-Siège a annoncé mardi soir que le cardinal n'était plus secrétaire à l'Economie du Vatican, le troisième plus haut poste dans la hiérarchie du Saint-Siège. (Belga)