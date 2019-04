L'incendie d'un bus au Pérou fait au moins 20 morts: pris au piège, des témoins décrivent des scènes de panique et d'horreur

Au moins vingt personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées dimanche soir dans l'incendie d'un autobus dans une gare routière de Lima, ont annoncé les services de secours.



"L'incendie a entraîné la mort d'au moins vingt personnes", a déclaré un responsable des pompiers, Lewis Mejia. Selon les premières constatations, le feu a pour origine un dysfonctionnement électrique à l'arrière de l'autobus. Celui-ci s'apprêtait à quitter la gare routière de Fiori, dans le quartier de San Martin de Porres au nord de Lima, à destination de la ville de Chiclayo, dans le nord du Pérou.







Des scènes de panique et des cris d'horreur



La plupart des victimes sont mortes d'asphyxie après s'être trouvées coincées à l'étage du véhicule, ont précisé les pompiers. Les autorités n'ont pas indiqué le nombre total de passagers qui se trouvaient dans l'autobus, lequel a été totalement calciné. Des témoins ont décrit des scènes de panique et des cris d'horreur dans la gare routière et ses environs au moment de l'incendie, qui s'est déclaré à 19h34.