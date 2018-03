L'incendie d'un centre commercial fait 4 morts, dont 3 enfants, en Russie

Au moins quatre personnes, dont trois enfants, ont péri dimanche dans l'incendie d'un centre commercial à Kemerovo, une ville industrielle du centre de la Sibérie, selon les autorités.

"On dénombre pour le moment quatre morts, dont trois enfants et une femme", a indiqué le Comité d'investigation russe dans un communiqué, ajoutant que 26 personnes avaient été hospitalisées. L'incendie qui, selon les premiers éléments de l'enquête, a démarré dans une salle de cinéma, a détruit plus de mille mètres carrés du centre commercial, et quelque 200 personnes ont été évacuées, selon les médias russes.