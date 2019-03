L'incroyable exploit de cet ex-soldat de la Royal Navy amputé d'une jambe: il vient de traverser l'Atlantique à la rame

Le Britannique Lee Spencer, 49 ans, parti de Portimao, au Portugal, le mercredi 9 janvier dernier, a bouclé lundi, au large de la Guyane, sa traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire quelques minutes avant 1h30 locales (5h30 à Paris) a indiqué son compte twitter.

Lee Spencer devient, selon son équipe, le nouveau détenteur du record de la traversée de l'Atlantique en solitaire d'Europe continentale vers l'Amérique du sud, record jusque là détenu par un marin valide: le Norvégien Stein Hoff qui avait été le premier à la réaliser du Portugal jusqu'au Guyana en 2002.



Stein Hoff avait fait le trajet en 96 jours, 12 heures et 45 minutes. Lee Spencer réalise la traversée en "36 jours de moins" se félicite son compte twitter



Cet ex-soldat a servi dans les commandos de la marine britannique et a participé à plusieurs opérations en Afghanistan dont il est rentré indemne.



Mais en 2014, touché par des débris de moteur alors qu'il aidait une victime d'accident de la route en Grande-Bretagne -pendant un jour de congé selon son site- il a été amputé de la jambe droite. Il a effectué sa traversée en solitaire, équipé d'une prothèse. La ligne d'arrivée était fixée au large de la Guyane.





"Une courant énorme"



"Un bateau est allé le surveiller, par sécurité. Après avoir franchi la ligne du record du monde, il sera ensuite remorqué vers la côte guyanaise mais ramera les 200 derniers mètres jusqu'au port de Degrad-des Cannes (sur la commune de Rémire-Montjoly, à environ 20 km de Cayenne, ndlr)", avait indiqué dimanche en soirée à l'AFP Isobel Camier chargée de communication de la traversée.



Lors des précédentes éditions de la course Rame Guyane (Sénégal/Guyane en solitaire à la rame) la ligne d'arrivée pour les concurrents était également fixée au large.



"Il y a un courant énorme, le courant des Guyane -comme le Gulf Stream-. Il descend au large et remonte près des côtes entre le Brésil et le Venezuela. Exemple, en voilier, j'ai mis depuis Cayenne 5h pour aller aux Iles du Salut (où fut enfermé notamment Dreyfus, ndlr) et 18h pour revenir", illustre Harry Culas, l'un des concurrents de la dernière édition de l'épreuve fin 2014.





"Une super performance"



Il qualifie l'aventure de Lee Spencer qu'il dit suivre sur la toile, de "super performance".



Cette traversée n'aura pas été sans escale : une semaine environ après le début de son périple, Lee Spencer avait pris la décision de faire un détour par les Iles Canaries, où il aura accosté quelques jours après pour réparer un système de navigation en panne : son GPS et son AIS (Automatic Identification System), sorte de radar.



"Il s'est arrêté à Las Palmas le 21 janvier pour quatre jours. Cela n'affecte pas le record du monde. Il n'a pas eu besoin de faire un autre arrêt par la suite", a assuré Isobel Camier.



Lee Spencer avait déjà traversé l'Atlantique en décembre 2015 au sein d'un équipage de quatre anciens soldats possédant à eux quatre seulement trois jambes.



Au départ de sa traversée, il avait indiqué notamment espérer que son aventure offrirait un regard différent au handicap et permettra de réunir des fonds pour l'oeuvre caritative de la marine royale et le fonds Endeavour au profit des militaires blessés.



L'homme estime que "personne ne devrait être défini par son handicap".