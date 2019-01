L'incroyable quotidien de Christie, une mère de 16 enfants: "Je n’avais jamais prévu ça"

Après le RTL INFO 19H ce vendredi soir, le magazine Reporters est parti à la rencontre d'une famille très très nombreuse... Christie et Dave vivent aux Etats-Unis avec leurs 16 enfants.

Chez les Kessel dans l’Indiana, Christie doit s’occuper des moindres détails car les enfants ont un peu la tête en l’air. Elle se demande parfois ce qui lui a pris de faire autant de bébés.

"Je n’avais jamais prévu ça. Quand j’étais plus jeune, je ne voulais pas d’enfants. Je n’aimais même pas faire du baby-sitting. Mes deux premiers enfants sont arrivés par accident, hors mariage. Puis, j’ai rencontré mon mari. On a eu nos trois premiers, puis cinq, puis neuf,…", raconte-t-elle. "A partir de 13, on s’est dit qu’il manquait encore quelque chose, que notre famille n’était pas encore au complet."

Au total, ils sont 18 avec les parents. Une gestion du quotidien qui nécessite des sacrifices. Car élever autant d’enfants, ça coûte cher, à commencer par la maison. Christie et Dave ont acheté une immense villa de 300m², à crédit, il y a dix ans, pour 230.000 euros.

Au rez-de-chaussée, il y a une pièce immense pour accueillir la famille au complet mais la cuisine est particulièrement petite pour les 16 enfants qui habitent toujours à la maison.

A l’étage, les quatre grandes chambres font le plein, alors il a fallu transformer le sous-sol en dortoir pour les grands.



