L'Inde ferme ses ports à tous les paquebots étrangers par peur du coronavirus

L'Inde a décidé d'interdire l'entrée de ses ports à tous les navires de croisière étrangers pour réduire le risque de propagation du cononavirus, ont annoncé lundi les autorités, alors qu'un paquebot européen a été refoulé samedi de Mangalore (sud).

"En raison de la menace du coronavirus, le gouvernement central a décidé qu'aucun bateau de croisière, quel que soit son port d'origine, ne pourra faire escale dans les ports indiens d'ici au 31 mars", a annoncé dans un communiqué la capitainerie de Mangalore.

Les paquebots sont souvent considérés comme des pépinières à virus à cause de la promiscuité entre passagers.

Le mois dernier, le Diamond Princess avait été placé en quarantaine au Japon, avec plus de 700 contaminations dont six mortelles à son bord.

Un autre navire de la compagnie américaine Princess Cruises, le Grand Princess, est confiné au large de San Francisco (Californie, ouest des Etats-Unis) avec plus de 3.500 passagers et membres d'équipage depuis quelques jours, avec une vingtaine de cas à bord. Les passagers les plus touchés doivent commencer à débarquer lundi à Oakland, à côté de San Francisco, pour être soignés, l'équipage doit être placé en quarantaine et traité à bord.

A l'opposé, Singapour va accueillir un paquebot transportant 2.000 personnes, dont des dizaines d'Italiens, qui avait été refoulé de Thaïlande et de Malaisie de peur d'une contagion. L'Italie apparaît comme le pays le plus touché par le nouveau coronavirus après la Chine, avec plus de 300 décès et 7.000 cas positifs.

Aucun cas suspect de coronavirus n'a été détecté dans le navire, selon son opérateur Costa Croisières.

La compagnie italo-suisse MSC Croisières, opératrice du navire MSC Lirica refoulé samedi de Mangalore, a assuré qu'aucun malade ne se trouvait à bord du paquebot d'une capacité de 2.000 passagers et 700 membres d'équipage.

"Il n'y a personne à bord en quarantaine ou sous toute autre mesure de précaution sanitaire", a déclaré un porte-parole, Robin Roothans.

Le navire a abordé comme prévu samedi à Mascate, puis à Khasab (Oman) dimanche, et était en route lundi pour Abou Dhabi, selon la même source.

MSC Croisières, basé en Suisse, compte plus de 30.000 employés dans le monde et vend des croisières dans 69 pays.

Selon les chiffres officiels, l'Inde est pour l'instant relativement épargnée par l'épidémie de coronavirus, partie de Chine fin décembre. Elle ne recense actuellement que 43 cas d'infection.

Le pays de 1,3 milliard d'habitants, le deuxième plus peuplé au monde après la Chine, au système de santé déjà débordé, prend cependant des mesures préventives pour éviter que la maladie virale ne flambe sur son territoire.

Les autorités ont mis en garde contre les grands rassemblements, notamment à l'occasion de la fête des couleurs de Holi qui tombe mardi. De multiples événements ou conférences ont déjà été annulés dans le pays.