L'Inde suspend le commerce frontalier avec le Pakistan au Cachemire

Le commerce frontalier au Cachemire avait été ouvert en 2008 pour tenter d'améliorer les relations entre l'Inde et le Pakistan, qui ont déjà connu deux guerres autour de cette région revendiquée par Sajjad QAYYUM

L'Inde a suspendu le commerce frontalier avec le Pakistan dans la région disputée du Cachemire, affirmant que celui-ci permet de faire passer en fraude des armes et de la drogue venus du Pakistan, alors que la tension est particulièrement forte entre ces deux pays.

Une attaque suicide en février qui a tué 40 paramilitaires indiens a amené les deux pays au bord de la guerre, avec des raids aériens par-delà la frontière.

Jeudi, le gouvernement, qui est en train de disputer une difficile élection nationale et dans lequel il fait de la sécurité un de ses chevaux de bataille, a annoncé qu'il fermait le passage à travers la ligne de démarcation, qui divise le Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, car ce passage était "utilisé par des éléments basés au Pakistan pour faire passer des armes, de la drogue et de la fausse monnaie".

Les transporteurs qui traversent cette frontière sont souvent liés à des organisations militantes, a-t-il affirmé.

Le commerce sera suspendu jusqu'à la mise en place d'un système de contrôle et d'inspection plus strict, a précisé le ministère de l'Intérieur.

Ce commerce frontalier, qui porte principalement sur l'échange de denrées alimentaires dont des piments, du cumin, des mangues et des fruits secs, avait été mis en place en 2008 pour tenter d'améliorer les relations entre les deux pays, qui ont déjà connus trois guerres depuis leur indépendance, dont deux sur la question du Cachemire.