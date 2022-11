L'Indonésie demande aux pays du G20 de faire preuve de souplesse à l'égard de la Russie

(Belga) Des politiciens indonésiens ont demandé aux pays occidentaux membres du G20 de modérer leurs critiques à l'égard de la Russie, dans le but de parvenir à une déclaration commune à l'issue du sommet qui se tiendra à Bali cette semaine, rapporte Politico citant des sources diplomatiques.

Selon le média, des diplomates du Japon, des États-Unis, d'Europe, d'Australie et du Canada notamment, auraient été invités par des responsables indonésiens, dont le président Joko Widodo, à faire preuve de "souplesse" à l'égard de la Russie, qui sera représentée lors du sommet par Sergueï Lavrov. Ceci de sorte que le ministre russe des Affaires étrangères puisse ainsi être en mesure de se joindre à la déclaration finale commune. Joko Widodo considérerait la réussite d'une telle déclaration finale comme un "succès personnel", rapporte Politico, et se plaindrait d'être l'hôte du G20 le plus épineux jamais organisé. L'idée d'exclure la Russie du G20 et de le transformer en G19, comme cela s'était produit avec le G8 après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, n'aurait pas convaincu le président indonésien. Une déclaration finale commune semble cependant de plus en plus improbable. Au moins 17 dirigeants participeront à la réunion à Bali. Parmi eux figurent le président américain Joe Biden, le président chinois Xi Jinping, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron.