L'Irak exécute 12 "terroristes" condamnés à mort

(Belga) Douze terroristes présumés condamnés à mort par la justice irakienne ont été exécutés jeudi sur ordre du Premier ministre Haider al-Abadi, a indiqué vendredi un communiqué officiel de la primature, sans préciser leur nationalité. "Sur ordre du Premier ministre Haider al-Abadi, 12 terroristes condamnés à mort, dont les jugements ont acquis un degré décisif, ont été exécutés jeudi", ce qui signifie que leur appel a été rejeté et que la peine capitale a été ratifiée par la présidence, selon le communiqué.

M. Abadi avait ordonné jeudi l'exécution "immédiate" des centaines de djihadistes condamnés à mort, dont des femmes et des étrangers. Les exécutions de jeudi interviennent deux jours après la découverte des corps de huit Irakiens enlevés par le groupe Etat islamique (EI), qui avait diffusé une vidéo d'hommes au visage tuméfié en annonçant leur mort prochaine si des femmes djihadistes n'étaient pas libérées par Bagdad. En général, les personnes condamnées pour terrorisme en Irak sont exécutées par pendaison. Plus de 300 personnes, dont une centaine d'individus étrangers, ont été condamnées à mort en Irak, et autant d'autres à la prison à perpétuité, pour appartenance à l'EI, avait-on indiqué en avril de source judiciaire. Le Belge Tarik Jadaoun, qui avait rejoint l'EI en 2014 sous le nom de guerre d'Abou Hamza al-Belgiki, a été condamné à mort en Irak en mai dernier et y est détenu. (Belga)