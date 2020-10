L'Iran a franchi le seuil des 5.000 cas positifs au coronavirus

(Belga) L'Iran, en pleine vague de coronavirus, a franchi pour la première fois la barre des 5.000 cas en une journée, selon les chiffres officiels annoncés mardi.

La porte-parole du ministère de la Santé Sima Sadat Lari, a indiqué qu'un record de 5.039 personnes testées positives au Covid-19 avait été recensé lors des dernières 24 heures, portant le nombre total des cas à 539.670. "Actuellement, la propagation du coronavirus est à la hausse dans 12 provinces dont Téhéran et 9 provinces sont en alerte", a déploré mardi Ali Rabii, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse. Il a appelé ses compatriotes à "la coopération" pour freiner le progrès du virus. La République islamique a annoncé plusieurs records d'infection et de mortalité quotidiennes dues à la maladie Covid-19 depuis début septembre. Mardi, les autorités sanitaires ont fait état de 322 décès supplémentaires, ce qui porte à 31.034 morts le bilan des victimes en Iran, de loin le pays le plus touché du Moyen-Orient. Lundi, un record quotidien de décès supplémentaires (337 morts) liés au nouveau coronavirus a été annoncé depuis que l'Iran a confirmé l'apparition de cette maladie dans le pays le 19 février. S'exprimant lundi, le président iranien Hassan Rohani a pressé le ministère de la Santé d'augmenter le nombre des tests de dépistage de la maladie afin de rompre la chaîne de transmission du virus. Afin d'enrayer le nouveau coronavirus, l'Iran a imposé des restrictions -sans jamais imposer de confinement général- qui ont été levées assez rapidement pour ranimer l'économie du pays. (Belga)