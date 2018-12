(Belga) L'Iran a tenu des pourparlers avec les talibans afghans, a annoncé mercredi un haut responsable iranien de la sécurité cité par l'agence de presse Tasnim.

"Le gouvernement afghan a été tenu au courant des pourparlers menés avec les talibans et ce processus va continuer", a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Shamkhani, selon Tasnim, une agence proche des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime. Aucun détail n'a filtré sur l'endroit où ces discussions ont eu lieu. M. Shamkhani a informé les autorités afghanes de la teneur des discussions lors d'une visite mercredi à Kaboul, selon Tasnim et d'autres agences. "La République islamique a été un pilier pour la stabilité dans la région et la coopération entre les deux pays va certainement aider à régler les problèmes de sécurité" en Afghanistan, a affirmé le responsable iranien. Début novembre, un sommet sur la paix en Afghanistan organisé à l'initiative de la Russie avait réuni une délégation officielle afghane et des représentants des talibans. L'Iran, les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Pakistan et cinq ex-républiques soviétiques d'Asie centrale avaient également assisté à cette entrevue, qui s'était toutefois soldée par un échec puisqu'elle n'avait pas permis de mener à l'ouverture d'un dialogue direct entre rebelles islamistes et gouvernement afghan. (Belga)